Zehriyle İnsan Öldüren Örümcek Bu Defa Bambaşka Bir Şehrimizde Görüldü!

Konya'nın Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada otların arasında büyük bir örümcek fark etti. Bildiği örümceklerden farklı olduğunu gören vatandaş hayvanı incelediğinde doğada rastlanılan örümceğin Sarı Ömer örümceği olduğu tespit etti.