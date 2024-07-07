Görenlerin Ağzı Açık Kaldı: İşte İnsan Yüzlü Örümcek

Hatay'da yaşayan haşere ilaçlama uzmanı Mehmet Şirin, sıra dışı bir evcil hayvan edinerek hem çevresini hem de sosyal medyayı şaşırttı. Şirin, halk arasında "insan yüzlü örümcek" olarak bilinen ve merak uyandıran köşeli yengeç örümceğini evine alarak beslemeye başladı. ️

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Görenlerin Ağzı Açık Kaldı: İşte İnsan Yüzlü Örümcek

Hatay'ın Serinyol Mahallesi'nde yaşanan ilginç olay, sosyal medyada gündem oldu. Haşere ilaçlama uzmanı Mehmet Şirin, bahçede çalışırken insan yüzüne benzeyen tüyleri ile dikkat çeken bir örümceğe rastladı. ️Merakını yenemeyen Şirin, örümceğin internette araştırma sonucunda köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi. Şirin, bu sıra dışı canlıyı kavanoza koyarak beslemeye başladı.

Örümceğin görünüşü itibarıyla dikkat çektiğini belirten Mehmet Şirin, “İnsan yüzlü örümcek diyorlar. Ben de araştırdım ve insanlara herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Arı ve sinek şeklindeki böcekleri yiyip neslini devam ettirdiğini gördüm. Örümcek tamamen insan yüzlü bir şekilde, tıpkı bizim yüzümüzün yansıması diyebilirim. Yakından çekildiğinde o dikkatimi çekti. Haşere ilaçlama işi yapıyoruz. İlaçlama yapmadan önce bir alan incelemesi yapıyoruz. Alana ilk baktığımda hiç fark edemedim ama daha sonra yakından incelediğimde bembeyaz örümcek olduğunu gördüm. Kendini iyi kamufle etmişti. Ben yıllardır bu işi yapmama rağmen uzun süre sonra çok farklı örümcek gördüm. Örümcek dikkatimi çekti. Kavanoza koydum ve araştırıyordum. Araştırdığımda çok güzel özellikleri var” dedi.

Görenlerin Ağzı Açık Kaldı: İşte İnsan Yüzlü Örümcek - Resim : 1

“Hatay ikliminde daha önce görmediğim türden örümcekti”

Örümceği kavanoz içerisinde beslemeye başladığını ifade eden Mehmet Şirin, “Bulduğum zaman kısa bir video çekmiştim. Pazar günü yine haşere ilaçlamaya giderken bu türleri görünce şaşırıyoruz. Hatay ikliminde daha önce görmediğim türden örümcekti. Örümceğin zararsız olduğunu da gördüm. Zehirli ama insanları etkilemediğini araştırdım ve buldum. Örümcek deyince korkuyorsun ama yakından bakıp gördüğüm zaman daha çok insana bir heyecan veriyor. Birkaç tane sinek koyduk ve onları yedi. Sivrisinekler vardı ve onları da yedi. Şu an bir tane var. Henüz acıkmadığı için yemedi. Toplamda 5 sinek yedi” ifadelerini kullandı.

Görenlerin Ağzı Açık Kaldı: İşte İnsan Yüzlü Örümcek - Resim : 2

Görenlerin Ağzı Açık Kaldı: İşte İnsan Yüzlü Örümcek - Resim : 3

Kaynak: İHA

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