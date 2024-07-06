İnsanların En Çok Yaşamak İstediği Ülke Belli Oldu: Türkiye Listeye Giremedi...

1st Move International tarafından yapılan bir analize göre, Google arama verileri üzerinden insanların en çok yaşamak istediği ülkeler belli oldu. Türkiye listede yer almadı.

Listedeki ülkeler şöyle:

10. İsviçre: Alp dağları ve yüksek yaşam kalitesiyle bilinir.

9. Fransa: Kültürel zenginliği ve mutfağıyla öne çıkar.

8. Almanya: Güçlü ekonomisi ve yaşam standartlarıyla dikkat çeker.

7. Japonya: Teknolojik gelişmişlik ve kültürel mirasıyla popülerdir.

6. Portekiz: Ilıman iklimi ve tarihi dokusuyla tercih edilir.

5. Birleşik Krallık: Tarihi ve modern yaşamın iç içe geçtiği bir ülkedir.

4. İspanya: Sıcak iklimi ve yaşam tarzıyla tanınır.

3. Yeni Zelanda: Doğal güzellikleri ve huzurlu yaşamıyla öne çıkar.

2. Avustralya: Geniş doğal alanları ve yüksek yaşam kalitesi sunar.

1. Kanada: Geniş toprakları, çeşitliliği ve yaşam kalitesiyle zirvede yer alır.