İnsanların En Çok Yaşamak İstediği Ülke Belli Oldu: Türkiye Listeye Giremedi...
Google arama verileriyle insanların en çok yaşamak istediği ülkeler ortaya çıkarıldı. Türkiye, insanların en çok yaşamak istediği ülkeler listesinde kendine yer bulamadı.
1st Move International tarafından yapılan bir analize göre, Google arama verileri üzerinden insanların en çok yaşamak istediği ülkeler belli oldu. Türkiye listede yer almadı.
Listedeki ülkeler şöyle:
10. İsviçre: Alp dağları ve yüksek yaşam kalitesiyle bilinir.
9. Fransa: Kültürel zenginliği ve mutfağıyla öne çıkar.
8. Almanya: Güçlü ekonomisi ve yaşam standartlarıyla dikkat çeker.
7. Japonya: Teknolojik gelişmişlik ve kültürel mirasıyla popülerdir.
6. Portekiz: Ilıman iklimi ve tarihi dokusuyla tercih edilir.
5. Birleşik Krallık: Tarihi ve modern yaşamın iç içe geçtiği bir ülkedir.
4. İspanya: Sıcak iklimi ve yaşam tarzıyla tanınır.
3. Yeni Zelanda: Doğal güzellikleri ve huzurlu yaşamıyla öne çıkar.
2. Avustralya: Geniş doğal alanları ve yüksek yaşam kalitesi sunar.
1. Kanada: Geniş toprakları, çeşitliliği ve yaşam kalitesiyle zirvede yer alır.