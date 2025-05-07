Türkiye'den Hindistan'a Tepki, Pakistan'a Destek

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz” denildi.

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Türkiye'den Hindistan'a Tepki, Pakistan'a Destek

Hindistan ve Pakistan arasında karşılıklı saldırıların ardından dünya diken üstünde gelişmeleri izlerken, Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında, “Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz” denildi.

Bakanlık kaynaklarının açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz.

Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz.

Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan’ın, 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Hindistan ordusu Pakistan’ı füzelerle vurmuş ve farklı noktalara düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Pakistan cephesi de yaptığı açıklamada Hindistan’a ait 5 savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş ancak bu açıklama Hindistan tarafından yalanlanmıştı.

Nükleer güce sahip iki ülkenin birbirine girmesiyle dünya diken üstünde bekleyişini sürdürüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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