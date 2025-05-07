Nükleer Komşular Karşı Karşıya: Hindistan mı Güçlü, Pakistan mı? İşte Orduların Karşılaştırması

Güney Asya’da uzun süredir süren gerilim, yeniden alev aldı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Açıklamanın hemen ardından Pakistan silahlı kuvvetlerinin tam teyakkuz haline geçtiği bildirildi.

ASKER SAYISI

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, askeri kapasitesiyle bölgesel dengeleri etkileyen dev bir güç konumunda. Yaklaşık 1,5 milyon aktif askerle faaliyet gösteren Hindistan ordusu, kara, hava ve deniz unsurlarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

Pakistan ise daha sınırlı personel ve askeri teçhizata sahip olmasına rağmen, bölgedeki etkisini caydırıcı gücüyle korumaya çalışıyor.

NÜKLEER SİLAH

Her iki ülkenin de elinde bulunan nükleer silahlar, yaşanan krizi çok daha tehlikeli hale getiriyor. Hindistan’ın 172, Pakistan’ın ise 170 nükleer başlığa sahip olduğu biliniyor.

Uzmanlara göre, bu tür çatışmaların nükleer silahlarla tırmanma riski, bölgeyle sınırlı kalmayıp küresel güvenliği tehdit edecek boyutlara ulaşabilir.

DİKKAT ÇEKEN FARKLAR

Kara Kuvvetleri: Hindistan 3.740 tank, Pakistan 2.537 tank

Hava Kuvvetleri: Hindistan 730 savaş uçağı, Pakistan 452

Donanma: Hindistan 2 uçak gemisi, 16 denizaltı; Pakistan 8 denizaltı

Topçu Gücü: Hindistan 9.743 top; Pakistan 4.619 top

Kaynak: Haber Merkezi