Nükleer Komşular Karşı Karşıya: Hindistan mı Güçlü, Pakistan mı? İşte Orduların Karşılaştırması

Hindistan, Pakistan'ın sınır bölgelerine füze saldırısı düzenledi. İki nükleer gücün karşı karşıya geldiği kriz, küresel endişeyi tırmandırdı. Saldırı sonrası iki ülkenin askeri güç karşılaştırması merak konusu oldu. İşte Hindistan ve Pakistan ordularına ilişkin rakamlar...

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Nükleer Komşular Karşı Karşıya: Hindistan mı Güçlü, Pakistan mı? İşte Orduların Karşılaştırması

Güney Asya’da uzun süredir süren gerilim, yeniden alev aldı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Açıklamanın hemen ardından Pakistan silahlı kuvvetlerinin tam teyakkuz haline geçtiği bildirildi.

ASKER SAYISI

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, askeri kapasitesiyle bölgesel dengeleri etkileyen dev bir güç konumunda. Yaklaşık 1,5 milyon aktif askerle faaliyet gösteren Hindistan ordusu, kara, hava ve deniz unsurlarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

Pakistan ise daha sınırlı personel ve askeri teçhizata sahip olmasına rağmen, bölgedeki etkisini caydırıcı gücüyle korumaya çalışıyor.

Nükleer Komşular Karşı Karşıya: Hindistan mı Güçlü, Pakistan mı? İşte Orduların Karşılaştırması - Resim : 1

NÜKLEER SİLAH

Her iki ülkenin de elinde bulunan nükleer silahlar, yaşanan krizi çok daha tehlikeli hale getiriyor. Hindistan’ın 172, Pakistan’ın ise 170 nükleer başlığa sahip olduğu biliniyor.

Uzmanlara göre, bu tür çatışmaların nükleer silahlarla tırmanma riski, bölgeyle sınırlı kalmayıp küresel güvenliği tehdit edecek boyutlara ulaşabilir.

DİKKAT ÇEKEN FARKLAR

  • Kara Kuvvetleri: Hindistan 3.740 tank, Pakistan 2.537 tank
  • Hava Kuvvetleri: Hindistan 730 savaş uçağı, Pakistan 452
  • Donanma: Hindistan 2 uçak gemisi, 16 denizaltı; Pakistan 8 denizaltı
  • Topçu Gücü: Hindistan 9.743 top; Pakistan 4.619 top
Dünya Diken Üstünde! Hindistan, Pakistan'ı Füzelerle Vurdu: Ölü Sayısı ArtıyorDünya Diken Üstünde! Hindistan, Pakistan'ı Füzelerle Vurdu: Ölü Sayısı ArtıyorDünya

Hindistan'dan Pakistan'a Füze Saldırısı: 1 Ölü, 5 YaralıHindistan'dan Pakistan'a Füze Saldırısı: 1 Ölü, 5 YaralıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

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