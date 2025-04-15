Babası Eşcinsel Olduğu İçin Öldürmüştü! Ahmet Yıldız'ın Davası 17 Nisan'da

Hevi LGBTİ+ Derneği, 2008'de babasının öldürdüğü Ahmet Yıldız'ın 17 Nisan'da görülecek duruşmasına çağrıda bulundu. Yıldız, eşcinsel olduğu için öldürülmüştü.

Babası Eşcinsel Olduğu İçin Öldürmüştü! Ahmet Yıldız'ın Davası 17 Nisan'da

2008'de eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız'ın davasının bir sonraki duruşması 17 Nisan'da Kartal Anadolu Adliyesi, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 12.00'de görülecek.

Hevi LGBTİ+ Derneği, duruşmaya çağrı yaparak "Ahmet Yıldız, 2008 yılında eşcinsel olduğu için babası tarafından katledildi. Aradan 17 yıl geçti, hâlâ adalet yerini bulmadı" ifadelerini kullandı.

'NEFRET SUÇLARIYLA MÜCADELEDEKİ YETERSİZLİK...'

Dernekten yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"Ahmet Yıldız’ın öldürülmesinin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen katil hâlâ bulunmamış ve yargı süreci adaletin sağlanmasından uzak bir şekilde devam etmektedir. Ahmet’in katilinin halen yakalanmamış olması, davada onlarca savcı ve hâkim değişmesine rağmen kayda değer bir ilerleme sağlanamaması ve davanın zaman aşımına uğrama tehlikesi, adaletin nefret suçlarıyla mücadeledeki yetersizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

HEVİ LGBTİ+ Derneği olarak 2015 yılından bu yana bu davayı takip ediyoruz. Adaletin tecellisi için sürecin şeffaf ve etkili biçimde yürütülmesini, sanığın bir an önce yakalanmasını ve cinayetin nefret suçu kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz.

'YALNIZCA BİR CİNAYET DAVASI DEĞİL'

Ahmet Yıldız davası, yalnızca bir cinayet davası değil; Türkiye’de LGBTİ+ların yaşam hakkı, güvenliği ve adalete erişimi açısından sembolik bir dava niteliği taşımaktadır. Bu sebeple tüm demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, baroları, siyasi partileri, milletvekillerini ve hak savunucularını duruşmayı izlemeye ve süreci görünür kılmaya davet ediyoruz."

Eşcinsel Olduğu İçin Babası Tarafından Öldürülmüştü! LGBTİ+'lar, LGBTİ+ Karşıtı Mitingde Ahmet Yıldız İçin Lokma DağıttıEşcinsel Olduğu İçin Babası Tarafından Öldürülmüştü! LGBTİ+'lar, LGBTİ+ Karşıtı Mitingde Ahmet Yıldız İçin Lokma DağıttıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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