Eşcinsel Olduğu İçin Babası Tarafından Öldürülmüştü! LGBTİ+'lar, LGBTİ+ Karşıtı Mitingde Ahmet Yıldız İçin Lokma Dağıttı

Büyük Aile Platformu, bu yıl üçüncü kez Fatih Saraçhane'deki Fatih Anıt Parkı'nda toplanarak “Dursun Bu Hayasızca Akın” sloganıyla LGBTİ+ karşıtı miting düzenledi. “Türkiye’de LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının mevzuattan çıkarılması” talebinde bulunan platform söz konusu talepleri için 150 bin ıslak imza topladı ve bu taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.

Bu yıl, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), LGBTİ+’lara karşı örgütlenen nefretin karşısında durduğunu göstermek harekete geçti. SPoD, mitingin gerçekleştirildiği alanın ilerisinde bir eylem düzenledi. Dernek, #BenHepBuradaydım kampanyası kapsamında 15 Temmuz 2008’de eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız için Fatih Camii önünde lokma dağıttı. SPoD, lokma dağıtımı ile LGBTİ+’ların yaşam hakkına ve adalet mücadelesine dikkat çekerek geçmişten bugüne varlıklarını sürdürdüklerini ve bu mücadelenin bugün de devam ettiğini vurguladı.

'BİZİM MÜCADELEMİZ ONURLU BİR YAŞAM MÜCADELESİ'

Eylemlerine ilişkin konuşan SPoD Genel Koordinatörü Oğulcan Yediveren, şunları dile getirdi:

“Biz ne olursa olsun verdiğimiz mücadeleden vazgeçmiyoruz, çünkü bizim mücadelemiz onurlu bir yaşam mücadelesi. Bu vazgeçebildiğiniz, olmasa da olur diyebileceğiniz bir şey değil. İstedikleri kadar bizlere buralı olmadığımızı söylesinler. Ben 30 yaşında eşcinsel bir erkeğim. Zengin, ayrıcalıklı bir aileden gelmedim. 30 yıldır bu topraklarda hayatta kalmak için canla başla mücadele veriyorum. Verdiğim hak mücadelesi ise kişisel olarak hayatta kalmak için verdiğim mücadelenin ayrılmaz bir parçası. Öyle olmak zorunda çünkü hâlâ birileri sırtı sıvazlanarak, elini kolunu sallayarak aileyi koruyoruz adı altında bizlere karşı nefreti örgütlüyor.”

'YAŞAMA TALEBİMİZİ BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ'

“Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu gruplar bizlere karşı nefret örgütlemese biz verdiğimiz hak mücadelesiyle bu toplumu herkesin barış içerisinde bir arada yaşadığı bir topluma dönüştürebiliriz. Tıpkı Onur Yürüyüşlerindeki gibi dağıttığımız lokum ile birlikte yaşama talebimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bu talebin toplumumuzda bir karşılığı olduğuna inancımız tam. Açın barikatları, kaldırın yasakları ve sonra bakın, sonraki Onur Yürüyüşünde nasıl on binlerce insan o sokakları dolduruyor.”

AHMET YILDIZ CİNAYETİ HAKKINDA

Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürüldü. Olay esnasında bir başka kişi de yaralandı. Naaşı ailesi tarafından alınmayınca Kimsesizler Mezarlığına defnedildi. Yaralanan kişinin şikâyetinin ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 40 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. 2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı. 16'ncı yılına giren davada onlarca hakim ve savcı değişti. Firari baba Yahya Yıldız, davanın soruşturma aşamasında en son Irak’ın Zaxo’da görüldü.

Kaynak: Bianet