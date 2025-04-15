Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarını Tahrip Eden Saldırgan Adliyede

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Maattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki saldırgan emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ülkeyi yasa boğarken, çocuğun Bakırköy'deki mezarı da tahrip edilip çevresine zarar verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, saldırgan yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri'nin İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle gerçekleştirdiği çalışmada Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. (67) adlı şüpheli dün yakalandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarını Tahrip Eden Saldırgan Adliyede - Resim : 1

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen D.A.'nın oradaki işlemleri bitince ifadesi alınan D.A., bugün Bakırköy adliyesine sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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