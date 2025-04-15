1 Milyon Liralık Kablo Çalan Hırsızın Cezası Belli Oldu

Olay, 2 Ekim 2024 tarihinde Evren Sanayi Sitesi ile Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo merkezinde meydana geldi. M.F., levye kullanarak kapısını kırdığı trafo binasından bakır kabloları çaldı. Hırsızlık nedeniyle yaklaşık 5 bin 177 abone uzun süre elektriksiz kaldı. Olayın ardından elektrik dağıtım şirketi suç duyurusunda bulundu. Kamera kayıtları sayesinde kimliği belirlenen M.F., güvenlik güçlerince yakalanarak hakkında dava açıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Tutuklu yargılanan M.F., karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığa “kamu malına zarar verme” suçundan 2 yıl 1 ay, “nitelikli hırsızlık” suçundan ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Dağıtım şirketi yetkilileri ise enerji altyapısına yapılan müdahalelerin sadece maddi kayıplara yol açmadığını, aynı zamanda toplumun can ve mal güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, “Şebekeye yapılan bu tür müdahaleler, kesintisiz enerji arzını engellemekte ve ciddi güvenlik riskleri doğurmaktadır. Bu nedenle, hiçbir amaçla enerji altyapısına müdahale edilmemelidir” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA