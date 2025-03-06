LGBTİ+ Karşıtı Kanun Taslağına Ortak Tepki, Siyasilere Net Çağrı: 'Ama Devri Bitti'

LGBTİ+ dernekleri, LGBTİ+'ları hedef alan kanun teklif taslağına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Söz konusu taslak; Ceza Kanunu’na 'biyolojik cinsiyet' ifadesinin eklenmesini ve kamusal alanda görünür LGBTİ+ ifade biçimlerinin cezalandırılmasını öngörüyor. Kanun teklif taslağı, ayrıca cinsiyet uyum sürecine ilişkin yasal prosedürleri de zorlaştırıyor.



Dernekler, yaptıkları açıklamada insan hakları savunucularına bir arada durma çağrısı yaparak "Torba yasa taslağının hedefinde yalnızca LGBTİ+'lar yok Hepimiz hedefteyiz! Bunun sadece bir yasa olmadığını, hükümetin anti-demokratik uygulamalarını olağan hale getiren ve tarihe kara bir leke olarak geçecek yeni bir dönem olduğunu biliyoruz” dedi.

'BU YASA TASARISINA KARŞI BİR ARADA DURUYORUZ'



Açıklamanın tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde sızan “torba yasa” taslağında, LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık ve şiddet ortamının güçlenmesine, temel hak ve özgürlüklerinin elinden alınmasına sebep olacak maddeler var. Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelere ve bizzat kendi anayasasına aykırı olan bu maddelerin taslak olarak kalması ve meclis genel kurulunun gündemine dahi gelmemesi en büyük temennimiz. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile toplumsal barışımız, demokrasimiz ve insan hakları karnemiz açısından çok büyük bir geriye gidiş anlamına geliyor. Biz LGBTİ+ dernekleri olarak hayatlarımız, haklarımız, demokrasimiz ve toplumsal barışımız için bu yasa tasarısına karşı bir arada duruyoruz.

'SESİMİZE SES OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

LGBTİ+’lara sesleniyoruz:

Endişelendiğinizin farkındayız, kaygılarınızı paylaşıyoruz. Eşitlikten yana olan tüm dernekler olarak bu tasarı taslağının bir daha gündeme gelmemek üzere ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Gücümüz yettiğince haklarımıza sahip çıkacak, derneklerimizin ve diğer örgütlenme alanlarımızın sürmesi için mücadele edecek ve birbirimize sıkı sıkıya sarılacağız. Seni de aramıza katılmaya, sesimize ses olmaya çağırıyoruz.



İnsan hakları savunucularına ve örgütlerine sesleniyoruz:

Torba yasa taslağının hedefinde yalnızca LGBTİ+’lar yok #HepimizHedefteyiz! Bunun sadece bir yasa olmadığını, hükümetin anti-demokratik uygulamalarını olağan hale getiren ve tarihe kara bir leke olarak geçecek yeni bir dönem olduğunu biliyoruz. Bu yolda yalnız kaldığımız her an yara almaya daha açık hale geliyoruz. Sizleri LGBTİ+’larla yan yana durmaya, olduğunuz her yerde bu yasa tasarısına karşı sesinizi yükseltmeye, haklarımızı savunmak için yeri gelince sesinizi her zamankinden daha gür çıkartmaya çağırıyoruz.

SİYASİLERE ÇAĞRI: AMA DEVRİ BİTTİ

Siyasi partilere ve milletvekillerine sesleniyoruz:

“Ama” devri bitti. Utangaç savunmalar duymak, gerçekçi olmayan bahaneler dinlemek istemiyoruz. Lafı çok uzatmayacağız: Sizleri, bu ülkenin LGBTİ+ yurttaşlarına amasız sahip çıkmaya çağırıyoruz. Siyasi iktidarın çizdiği sınırlara hapsolmayın, LGBTİ+’lar hakkında yayılan dezenformasyona çanak tutmayın, toplumun sesine kulak verin ve insan haklarından taviz vermeyin. Bu yasanın geçmesi demek, hepimizin ve demokrasimizin geleceğinin daha da tehlikeye girmesi anlamına geliyor!”

'TOPLUMUN ASIL DÜŞMANLARI...'

Ve ailemiz, dostlarımız, arkadaşlarımız…

Size açılmış olabiliriz, açılmasak da “anlamış” olabilirsiniz veya şu an bir yakınınızın LGBTİ+ olmasına ihtimal vermiyor olabilirsiniz. Ama çok yakınınızdayız. Bu yasa, aldığımız nefese, okuduğumuz okula, yediğimiz ekmeğe göz dikiyor. Bu yasa bizim huzurumuzu kaçırmak için yapay olarak uydurulan bahanelere ve gerçekçi olmayan iddialara dayanıyor.

'SAFLARI SIKLAŞTIRIN, BAŞLIYORUZ'

İçine çekilmeye çalışıldığımız karanlığa dair endişe duyan herkesi yanımıza çağırıyoruz. Size, aklınıza, sesinize ve desteğinize ihtiyacımız var. #HepimizHedefteyiz. Bu yüzden bu mücadele de hepimizin! Bu toplum biziz, bizi ayrımcılıkla bölmeye çalışanlar da bu toplumsal barışın asıl düşmanları.

Haklarımızdan, aşklarımızdan, bedenlerimizden, özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz! Ayrımcılık ve nefret yasasına karşı tüm toplum bir arada duruyoruz! Safları sıklaştırın, başlıyoruz!”



İmzacı dernekler

17 Mayıs Derneği

20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

Genç LGBTİ+ Derneği

HEVİ LGBTİ+ Derneği

Kaos GL Derneği

Kırmızı Şemsiye Derneği

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Muamma LGBTİ+ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği

Özgür Renkler LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

ÜniKuir Derneği

Kaynak: Haber Merkezi