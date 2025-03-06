Belediyelere 'Kent Uzlaşısı' İddianamesi Tamamlandı: İşte İstenen Cezalar...

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında aralarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da bulunduğu 10 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Belediyelere 'Kent Uzlaşısı' İddianamesi Tamamlandı: İşte İstenen Cezalar...

Belediyelere 'kent uzlaşısı' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da birçok belediyeye yönelik 'kent uzlaşısı' İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör' soruşturması başlatılmıştı. Gözaltına alınan 10 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklanmıştı.

HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği iddia edilmişti. Yüksel ve Gür'ün iletişim kurdukları şüpheliler arasında 8'inin 'terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçlama ile cezaevinde olduğu öne sürülmüştü.

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Kaynak: İHA

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