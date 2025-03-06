Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Trump' Yorumu: 'Cin Şişeden Çıktı'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine söyleşi verdi. Fidan ile yapılan söyleşiye "Türkiye'nin dış emellerini şekillendiren eski istihbaratçı" başlığı atıldı ve "Gölgelerden çıkan ve iç siyasetteki profili yükselen Fidan, bazıları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın potansiyel halefi olarak görülüyor" ifadesiyle servis edildi.

'CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI'

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın hamlelerini değerlendiren Fidan, bu hamleleri 'uyarı niteliğinde' olarak niteledi ve "Cin şişeden çıktı ve onu geri koymak mümkün değil" dedi. Fidan, NATO'nun dağılması halinde kurulacak yeni bir güvenlik paktına Türkiye'nin dahil olmak isteyeceğini belirtti.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da işaret eden Bakan Fidan, "İsrail, Arap ve Müslüman ülkeleri bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınır devletlerini zayıflatma stratejisi savunulamaz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi