Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı’nı Temsilen O Zirveye Katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan zirvede Türkiye’nin Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına verdiği desteği yineleyecek. Ayrıca, Mart 2022’de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin, ilerleyen süreçte de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirtecek. Bölgedeki istikrar, güvenlik ve ekonomik refahın sağlanmasının tüm taraflar için öncelikli bir hedef olması gerektiğinin altını çizecek.

DİPLOMASİDE YOĞUN TRAFİK

Son dönemde Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Şubat’ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul’da bir araya gelirken, Bakan Fidan da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile önce 20 Şubat’ta Johannesburg’da düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları toplantısında, ardından 24 Şubat’ta Ankara’da görüşmeler gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, Fidan 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump’ın Rusya-Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg ile de bir araya geldi.

UKRAYNA SAVAŞI MASADA

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve Avrupa Birliği temsilcileri de katılacak. Zirvede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Avrupa’nın güvenlik dinamikleri ele alınacak.

Toplantı, ABD Başkanı Trump’ın 12 Şubat’ta Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı doğrudan temaslar ve 18 Şubat’ta Riyad’da gerçekleşen ABD-Rusya Dışişleri Bakanları görüşmesinin ardından Avrupa’da başlayan diplomatik temasların bir devamı niteliğinde olacak. Bu süreç kapsamında Fransa, 12 Şubat’ta Almanya ve Polonya ile birlikte Weimar Üçlüsü formatında bir güvenlik toplantısı düzenlemiş, ardından İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna’nın da katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmeler yapılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ABD ve Rusya temsilcilerinin Riyad’daki görüşmesinden bir gün önce, 17 Şubat’ta Paris’te Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka başbakanlarının yanı sıra AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirmişti.

Kaynak: ANKA