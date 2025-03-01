Batman Çayı'nda Ceset Bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 25 Şubat’tan bu yana kayıp olan Yusuf Toy’un (25) cansız bedeni Batman Çayı’nda bulundu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından yapılan araştırmalarda, bir kafenin güvenlik kamerası görüntülerinde Toy’un Batman Çayı’na doğru gittiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Polis, jandarma, AFAD, JAK, DÜAK, KUBAK ve KAYBAK ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Toy’un cesedi çayda bulundu. Bulunan cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA