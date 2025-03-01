Otomobiller Kavşakta Çarpıştı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Görgü Bayram Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, M.B. yönetimindeki 32 ACM 937 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile B.H. idaresindeki 32 PC 792 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu B.H. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA