Kocaeli'de Erkek Şiddeti: İki Kişiyi Bıçakladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evinde karısı ve başka bir adamı gören bir koca, aldatıldığını düşünerek ikisini de bıçakla yaraladı.

Kocaeli'de Erkek Şiddeti: İki Kişiyi Bıçakladı

Olay, İnönü Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Y.K., karısı S.K. ile M.Ç.'yi evinde görünce, aldatıldığını düşündü ve ikisiyle tartışmaya başladı; tartışmanın büyümesiyle Y.K., M.Ç.'yi kalçasından, karısını ise elinden bıçakladı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, Y.K. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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