Otomobil, Otobüs Durağına Çarptı

Bursa'nın İznik ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü otobüs durağına çarptı.

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Bursa'nın İznik ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken 16 FAC 83 plakalı otomobilin sürücüsü, kontrolünü kaybederek durağa çarptı. Neyse ki, durakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü, kontrol amaçlı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs durağı kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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