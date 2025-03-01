Eskişehir'de Sanayi Bölgesinde Yangın

Eskişehir'de sanayide bir işletmede çıkan ve maddi hasarın oluştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Eskişehir'de Sanayi Bölgesinde Yangın

Eskişehir Küçül Sanayi Bölgesinde araç yedek parçası satılan bir dükkânda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Eski elektrik tesisatında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı iddia edilen yangın sonucunda maddi hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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