Gemlik’te Boş Daire Küle Döndü

Gemlik’te elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, boş daireyi küle çevirdi.

Gemlik’te Boş Daire Küle Döndü

Edinilen bilgilere göre, yangın Bursa Gemlik Lise Caddesi’ndeki 32 numaralı binanın en üst katında meydana geldi. Henüz kullanılmadığı öğrenilen dairede elektrik kontağından kaynaklı olarak başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, boş daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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