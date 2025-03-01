Bilecik’te Sahipsiz Hayvanlar İçin Harekete Geçildi

Bilecik’te İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, Vali Şefik Aygöl’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik önemli kararlar alındı. Sokak hayvanlarının vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi teşvik edilirken, sahipsiz kalan hayvanların bakım ve korunmasının belediyelere ait barınaklarda üstlenilmesi kararlaştırıldı. Belediye başkanları ve yetkililer, sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ortak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Kaynak: İHA