Yozgat’ta Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Yozgat’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yozgat’ta Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Yozgat'ta, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Özellikle kara yollarında sürücülere zor anlar yaşatan sis, trafik akışını yavaşlattı. Yozgat’a iş yerine gitmek için yola çıkan Enes Koçaslan, “Sabah Azizlibağları köyünden geldim, merkezde de sis yoğun şekilde etkili. Tüm sürücülerimizin dikkatli olmasını diliyorum” diyerek durumu aktardı.

Kaynak: İHA

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