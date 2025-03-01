Ramazanda Mesai Saatleri Değişti

Bolu’da Ramazan dolayısıyla bir ay boyunca mesai saatleri değişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında sabah mesai 08.30'da başlayacak, 17.00'de sona erecek.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada "Bolu genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında 3 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 28 Mart 2025 tarihine kadar mesai saatleri değişti. Yapılan değişikliği göre sabah 08.30 ile 12.30 öğlen arası 12.30 ile 13.00 arası, öğleden sonra ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak" denildi.

Kaynak: İHA