Efeler’de Fırınlara Ramazan Denetimi

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırınları mercek altına aldı.

Efeler’de Fırınlara Ramazan Denetimi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, halk sağlığını korumak amacıyla Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle asgari hijyen şartları, gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, ürünlerin korunma koşulları, etiket bilgileri, satış ortamları ve ekmek gramajları titizlikle incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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