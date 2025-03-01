Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Osmaneli MYO Öğrencileriyle Buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Osmaneli Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında akademik süreçler, mesleki gelişim fırsatları ve üniversitenin öğrencilere sunduğu destekler ele alındı. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Prof. Dr. Kaplancıklı, eğitim kalitesini artırmaya yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA