Niğde’de Genç Ar-Ge Çalıştayı Düzenlendi

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından bilim, teknoloji ve sanat alanlarında proje geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla “Niğde Genç Ar-Ge Ekibi” oluşturuldu.

Bu doğrultuda düzenlenen Niğde Genç Ar-Ge Çalıştayı, Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Çalıştay kapsamında, 7 farklı konu üzerine yoğunlaşan 48 öğrenci, bilim ve teknoloji odaklı projeler geliştirme süreci hakkında bilgi edindi. Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Genç Ar-Ge faaliyetlerini yıl boyunca eğitimler, paneller, proje döngüsü çalışmaları ve kamplar aracılığıyla sürdürecek.

Kaynak: İHA