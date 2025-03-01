Afyonkarahisar’da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Afyonkarahisar’da, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurumları, belediye temsilcileri, veteriner hekimler, yerel hayvan koruma görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde kentteki hayvan hakları uygulamaları ele alındı. Özellikle hayvan bakımevlerinin kapasitesinin artırılması ve hayvan hakları ihlallerine karşı daha etkili önlemler alınması konusunda çalışmaların hızlandırılacağı vurgulandı.

Kaynak: İHA