Minik Öğrenciler Maziden İstikbale Asırlık Şifa Sergisini Ziyaret Etti

Porsuk İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu kapsamlı eseri inceleyerek sağlık tarihine yolculuk yaptı. Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan ve ziyaretçilere açılan sergi, Eskişehir’in sağlık alanındaki 100 yılı aşkın değişimini gözler önüne seriyor. İki cilt ve 1166 sayfadan oluşan eser, geçmişte kullanılan tıbbi araç gereçlerden eski hastane fotoğraflarına, sağlık hizmetlerinin evrimini anlatan belgelere kadar birçok tarihi unsuru içeriyor. Öğrenciler, sağlık alanında yaşanan zorlukları ve bu süreçte gerçekleşen köklü değişimleri yakından görme fırsatı yakaladı.

Kaynak: İHA