Antalya’da Toplu Taşıma Denetiminde 45 Kişiye Ceza Kesildi

Antalya’da, Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen toplu taşıma denetimlerinde, trafik kurallarına uymayan 45 sürücü ve yolcuya idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen özel denetim kapsamında Trafik Jandarması Timleri, toplu taşıma araçlarını incelemeye aldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 15 kişi, seyir halindeyken cep telefonu kullanan 13 sürücü ve kırmızı ışık ihlali yapan 7 sürücü tespit edildi. Ayrıca, taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu alan 5 sürücü, taksimetre kullanmayan 5 sürücü, ehliyetsiz araç kullanan 2 kişi ve korsan taşımacılık yapan 2 kişi de belirlenerek cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA