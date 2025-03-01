Kiralık Araç İle Uyuşturucu Taşımış! Afyonkarahisar'da Kıskıvrak Yakalandı

Afyonkarahisar'da bir kişi kiraladığı araç ile uyuşturucu taşırken yakalandı. Ekipler 643 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

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Kiralık Araç İle Uyuşturucu Taşımış! Afyonkarahisar'da Kıskıvrak Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Afyonkarahisar’da ikamet eden S.Ö. isimli şahsın kiraladığı araç ile başka bir ilden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek satacağı yönünde bilgi elde etti.

Bunun üzerine ekipler tespit ettikleri şüphelinin kullandığı aracı Susuz beldesinde durdurdu. Şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 643 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından S.Ö., isimli şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da Uyuşturucu OperasyonuKütahya'da Uyuşturucu OperasyonuGüncel

Kaynak: İHA

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