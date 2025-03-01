İstanbul’da Yürekleri Ağza Getiren Olay! Çığlıkları Tüm Mahalleyi İnletti, Gören Kimse Bir Şey Yapamadı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, inşaat alanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 27 Şubat saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayın ortaya çıkan görüntüleri büyük faciadan kıl payı dönüldüğünü gözler önüne serdi.

HALAT KOPTU, YOKUŞTAN KAYDI

İnşaatta çalışan işçiler, ağır iş makinelerinden ön kazık makinesini kepçeye bağlayarak taşımaya çalışırken halat koptu.

ÜÇ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Operatörün kontrolünden 200 ton ağırlığındaki makine, hızla yokuş aşağı kaymaya başladı. Tonlarca kiloluk makine park halindeki üç araca çarparken, kazada 15 yaşındaki öğrenci S.G. ve 44 yaşındaki Erdoğan Önder yaralandı. Yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: DHA