İstanbul’da Yürekleri Ağza Getiren Olay! Çığlıkları Tüm Mahalleyi İnletti, Gören Kimse Bir Şey Yapamadı
İstanbul Kağıthane’de bir inşaat çalışması sırasında halatı kopan ve yokuş aşağı kayan 200 ton ağırlığındaki makine yürekleri ağza getirdi. Yol üzerinde kalabalığın olmaması sonucu faciadan dönülen olayda, 2 kişi yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, inşaat alanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 27 Şubat saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayın ortaya çıkan görüntüleri büyük faciadan kıl payı dönüldüğünü gözler önüne serdi.
HALAT KOPTU, YOKUŞTAN KAYDI
İnşaatta çalışan işçiler, ağır iş makinelerinden ön kazık makinesini kepçeye bağlayarak taşımaya çalışırken halat koptu.
ÜÇ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Operatörün kontrolünden 200 ton ağırlığındaki makine, hızla yokuş aşağı kaymaya başladı. Tonlarca kiloluk makine park halindeki üç araca çarparken, kazada 15 yaşındaki öğrenci S.G. ve 44 yaşındaki Erdoğan Önder yaralandı. Yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
Kaynak: DHA
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