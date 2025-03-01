Maslak'ta İş İnsanına Bıçaklı Saldırı

Olay, 20 Şubat’ta saat 00.30 sıralarında Maslak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı Savaş Zafer Soydan, arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek’te yer alan bir mekanda akşam yemeği yedi. Yemeğin sonrasında mekandan ayrılan Soydan, aracına bineceği esnada tanımadığı bir şahsın aracının önünde beklediğini fark etti.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Daha sonra aracına binen Soydan, arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak’ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Soydan burada yakıt alacağı esnada Bebek’te aracının önünde gördüğü kişi ‘seni öldüreceğim’ diyerek bıçakla saldırmaya başladı.

SALDIRGANI DUBALARLA KOVALADILAR

Saldırıyı fark eden istasyon çalışanları ellerine aldıkları dubalarla şüpheliye müdahale etti. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşırken, yaralı iş insanı için çalışanlar olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Soydan hastaneye kaldırıldı.

Soydan polise verdiği ifadede kimseyle bir husumeti olmadığını belirtirken, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgede kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın 19 yaşındaki Musa K. olduğunu belirledi. Ekipler Beyoğlu’nda yaptıkları operasyonla şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelinin 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Musa K. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA