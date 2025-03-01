‘Usulsüz Sağlık Raporu’ Düzenleyenlere Operasyon, Çok Sayıda Gözaltı

Adıyaman'da "usulsüz sağlık raporu" yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyon kapmında 33 şüpheli yakalandı

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‘Usulsüz Sağlık Raporu’ Düzenleyenlere Operasyon, Çok Sayıda Gözaltı

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Raporların usulsüz düzenlendiğini tespit eden ekipler, 33 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen bazı evraklar incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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