AKP'li Belediyeden 20 Milyonluk 'Ramazan Paketi'

Ramazan ayının gelmesiyle belediyeler de organizasyon programlarını hızlandırdı. Depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay’da da çeşitli programlar düzenlenecek. Ancak AKP’li İskenderun Belediyesi adeta ‘Ramazan paketi’ denebilecek bir sözleşmeye imza attı. Cumhur İttifakı'na yakınlığıyla bilinen iki ismin 19 Şubat’ta kurduğu şirkete sadece 1 hafta sonra doğrudan temin yoluyla 19,7 milyon liralık organizasyon ihalesi verdi. Üstelik benzer sözleşmelerin neredeyse 5 katı daha pahalıya imzalar atıldı.

JET HIZINDA, DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA

AKP’li İskenderun Belediyesi, 27 Şubat’ta ‘Ramazan Etkinliği Organizasyonu Hizmet Alımı’ başlığıyla bir ihaleye çıktı. İhalede doğrudan temin yoluyla yapılırken iş Exe Proje Danışmanlık Limited Şirketi’ne verildi. Organizasyon işinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, şirkete 19 milyon 738 bin lira ödeme yapılmasına karar kılındı.

Dikkat çekici bir diğer husus ise Exe Danışmanlık şirketinin 19 Şubat tarihinde kurulması. Buna göre şirket kurulduktan sadece 8 gün sonra doğrudan temin yoluyla ihalenin kazanını oldu. Öte yandan şirketin kurucuları Engin Bural MHP’ye, Eren Özçelik ise AKP’ye yakınlığıyla dikkat çekiyor. Öyle ki bu isimler, AKP’yi destekleyen paylaşımlarda bulunurken kendilerine ait yerel haber sitesinde İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez lehine yaptıkları haberler dikkat çekiyor. Dönmez yerel seçimlerde yüzde 43 oyla ilk sırada yer almıştı.

SAHTE EVRAKLA OPERASYON

Söz konusu ihale akıllara, CHP’li belediyelere yönelik operasyonları da getirdi. Geçen perşembe günü İstanbul’da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Köseler gözaltına alınmasından 1 hafta önce Emniyet Güçleri kendilerine verilen sahte evrakla baskına gönderilmiş ve belediyeden 6 ihale dosyası talep edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi