Bahçeli'den Yeni Mesaj; ‘Kutlu Bir Dönemin Eşiğindeyiz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı geldi. Ramazan ayının başlamasından bir gün önce paylaşım yapan Bahçeli, mesajında barış sürecine vurgu yaptı. Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'den Yeni Mesaj; ‘Kutlu Bir Dönemin Eşiğindeyiz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Mesajında 'barış' vurgusu yapan Bahçeli, şunları yazdı:

"Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz.

Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur.

Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır.

Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.

Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum.

Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum.

Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan…"

NE OLMUŞTU?

Bahçeli'nin 1 Ekim'de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik 'PKK'yı feshetsin, Meclis'te konuşsun' sözleriyle başlayan süreçte dün yeni bir aşama kaydedilmişti. DEM Parti heyeti 3. kez İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüşmüş ve onun mesajını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Bu çağrı iç ve dış basında geniş yankı uyandırmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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