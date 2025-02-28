Fesih Çağrısı Sonrası DEM Parti Yönetimi Toplanıyor

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütü feshedin çağrısının ardından DEM Parti yönetimi süreci değerlendirmek üzere bir araya gelecek. DEM Parti, 2,3 ve 5 Mart tarihlerinde toplanarak değerlendirmelerde bulunacak.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Fesih Çağrısı Sonrası DEM Parti Yönetimi Toplanıyor

DEM Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün yaptığı üçüncü görüşmenin ardından terör örgütü lideri Öcalan'ın çağrısı dün kamuoyu ile paylaşıldı.

Terör örgütü lideri, çağrısında terör örgütü PKK'nın kongresini toplayarak kendisini feshetmesini istedi.

DEM PARTİ'DE KRİTİK ÜÇ TOPLANTI

Bu gelişmenin ardından DEM Parti yönetimi süreci değerlendirmek için bir dizi toplantı düzenleme kararı aldı.

Bu kapsamda DEM Parti ilk olarak 2 Mart Pazar günü saat 10.00'da Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı gerçekleştirecek.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı ise 3 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek ancak bu toplantının başlangıç saatine dair DEM Parti tarafından henüz bir bildirimde bulunulmadı.

DEM Parti üçüncü ve son toplantısını ise 5 Mart Çarşamba günü yapacak. Milletvekilleri ve Belediye Eş Başkanlarının katılacağı toplantı saat 10.00'da başlayacak.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMEDE 7 KİŞİLİK HEYET

DEM Parti'nin İmralı'ya gerçekleştirdiği ilk iki ziyarette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.

Ancak terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşmede heyette yer alanların sayısı 7'ye yükselmişti.

Heyette, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol da yer almıştı.

Terör örgütü lideri Öcalan'ın örgüte kendini feshetme çağrısının okunduğu basın toplantısında da bu 7 kişilik heyet kameraların karşısına geçmişti. Terör örgütü liderinin çağrısının Kürtçesini Ahmet Türk, Türkçesini ise Pervin Buldan okumuştu.

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