Bilal Erdoğan Suriye'nin Başkenti Şam'da

Heyet, Suriye'nin başkentine yaptığı ziyaret kapsamında ilk olarak Şam Valiliği’ne giderek, Vali Mahir Mervan ile bir araya geldi.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği ile gerçekleşen bu ziyaretin Suriye'deki gelişmelere verdiği önemin göstergesi olduğunu belirtti.

‘HİZMETE SUNMAYA HAZIRIZ’

Suriye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade eden Bilal Erdoğan, "Her alanda ne tecrübemiz varsa Suriyeli kardeşlerimizin hizmetine sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye'nin önemli bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, bu süreçte eğitim başta olmak üzere çeşitli alanda Şam'a destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.

‘KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ’

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de komşu iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına değinerek, "Komşuya, kardeşe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘BELEDİYE DENEYİMLERİNDEN YARARLANMAYA HAZIRIZ’

Vali Mervan da ziyaretten dolayı Türk heyetine teşekkür ederek, karşılaştıkları zorluklardan bahsetti.

Mervan, devrik Baas rejiminin geride yıkım bıraktığını, altyapı, insanlar kaynakları, belediye hizmetleri ve lojistik başta olmak üzere bir birçok alanda eksik ve sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Vali Mervan, Türkiye'nin belediye hizmetlerindeki deneyimlerinden yaralanmaya hazır olduklarını ifade ederek, Türkiye, bu alanda dünyada önde gelen ülkelerden. Gaziantep Belediyesi ile çalışma grupları oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİ ŞEHİR ARASINDA KARDEŞLİK PROTOKOLÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de çalışma grupları oluşturulması konusuna hazır olduklarını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şam arasında kardeşlik protokolü çalışmaları başlatıldı. İş birliği çerçevesinde altyapı ve üstyapı teknik destek paylaşımlarında bulunulacak.

Valilik ziyareti, karşılık hediye takdimiyle sona erdi.

EMEVİ CAMİSİ'NE HALI SERİLDİ

Valilik ziyaretinin ardından heyet, Emevi Camisi'ne geçti.

Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Emevi Camisi'nin içerisindeki bir bölüme Gaziantep'te üretilen halılardan serdi.

Türk heyeti camide cuma namazını da kıldı.

HEYETTE KİMLER YER ALDI?

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AKP TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.

Kaynak: AA