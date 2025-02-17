13 Yıl Sonra Bir İlk! Azerbaycan, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açtı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Şam Büyükelçiliği'nin 13 yıllık aradan sonra yeniden açıldığını duyurdu. Açıklamada, Büyükelçilik maslahatgüzarının Şam'a giderek çalışmalarına başladığı kaydedildi. Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediği belirtildi.

'İLİŞKİLER YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİ'

İki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya girdiğinin ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:

"Azerbaycan ile Suriye arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin nitelik olarak yeni bir aşamaya girdiği, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların ortaya çıktığı bu önemli dönemde, büyükelçiliğimiz Suriye'deki geçiş dönemi hükümetiyle yakın işbirliği yaparak ikili ilişkilerimizin gelişmesine destek verecektir."

Kaynak: İHA