Ahmed Şara Kritik Toplantıya Çağrıldı

Açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed el-Şara, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan, 4 Mart'ta Kahire'de yapılacak olağanüstü Arap Ligi Zirvesi’ne katılması için resmi bir davet ald” ifadeleri kullanıldı.

Zirve, ABD Başkanı Donald Trump’ın yoğun eleştiriler alan planına yanıt olarak düzenleniyor. Söz konusu plana göre, savaşın ağır yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi ABD tarafından devralınarak “Orta Doğu’nun Rivierası” olarak yeniden inşa edilecek ve Gazze’de yaşayan Filistinliler Mısır ve Ürdün gibi ülkelere yerleştirilecek.

Trump'ın bu plan, Arap ülkelerinin yanı sıra uluslararası liderlerden de büyük tepki aldı. Birleşmiş Milletler, Filistin topraklarında herhangi bir “etnik temizlik” girişimine karşı uyarıda bulundu. Ahmed el-Şara ise bu projeyi “gerçekleşmesi imkansız ve büyük bir suç” olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Suriye, eski Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde, 2011’de patlak veren iç savaş ve hükümetin uyguladığı şiddet nedeniyle Arap Ligi’nden çıkarılmıştı. Ancak Şam yönetimi, 2023 yılında yeniden bölgesel örgüte dahil edildi.

Kaynak: ANKA