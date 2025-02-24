Putin ve Şi, ABD-Rusya Görüşmelerine İlişkin Görüştü

Rusya lideri Putin ile Çin lideri Şi, Rusya ile ABD arasında süren Ukrayna görüşmelerine ilişkin görüştü.

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Putin ve Şi, ABD-Rusya Görüşmelerine İlişkin Görüştü

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından ABD ve Rusya arasında Ukrayna’daki savaşa ilişkin sıcak temaslar başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, telefonda stratejik işbirliğini ve ABD-Rusya görüşmelerini ele aldı.

Görülmede, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı, ortaklık ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilirken, Putin, kısa süre önce gerçekleşen ABD-Rusya müzakerelerine ilişkin de bilgi verdi.

Şi’nin Rusya ve ABD arasındaki müzakerelere destek verdiği belirtilirken, Çin’in Ukrayna’daki durumun çözüme kavuşması için gereken adımları atmaya hazır olduğu

Kaynak: AA

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