AB'den Suriye Yaptırımları İçin Yeni Adım

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad yönetimi devrildi. Yeni bir döneme geçilirken, dünya ülkelerinin Esad yönetimi devrinden kalan yaptırımları geçerliliğini sürdürmüştü.

AB'den konuya ilişkin dikkat çeken bir adım geldi. Suriye’ye yönelik enerji ve ulaştırma alanındaki yaptırımların askıya alınmasına karar verildi.

AB'NİN YAPTIRIMLARI ARASINDA NELER YER ALIYOR?

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başlamıştı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşar Esad'dan bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı.

Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

Kaynak: Haber Merkezi