AB'den Suriye'ye Yaptırımlarda Kısmi Gevşeme

AB Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantının ardından Suriye’ye uygulanan yaptırımlara ilişkin kararlarını açıkladı. Yapılan duyuruda, Suriye’deki mevcut durum göz önüne alınarak bazı kısıtlayıcı tedbirlerin askıya alındığı belirtildi. AB’nin bu adımı, ülkede kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini, ekonomik toparlanmayı ve yeniden yapılanma çabalarını destekleme amacı taşıyor.

Karar kapsamında, petrol, gaz ve elektrik gibi enerji sektörleri ile ulaştırma alanındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi. Bankacılık sektörüne yönelik yaptırımların da hafifletileceği belirtilirken, Suriye’de faaliyet gösteren bazı bankaların yaptırım listesinden çıkarılacağı duyuruldu.

BANKACILIK VE ULAŞIMDA ESNEKLİK

Alınan karar doğrultusunda, Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayolları üzerindeki yaptırımlar kaldırılacak. Ayrıca, Suriye Merkez Bankası’nın fon ve ekonomik kaynaklara erişimine belirli ölçüde izin verilecek.

AB ile Suriye bankaları arasında finansal işlemlerin kolaylaştırılmasına yönelik bazı muafiyetler getirileceği, böylece enerji ve ulaştırma sektörlerine yönelik ticari faaliyetlerin daha rahat yürütülebileceği ifade edildi.

Ayrıca, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması amacıyla yaptırımlardaki insani durum muafiyetinin süresiz olarak uzatılacağı ve kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye’ye ihracat yasağının sona ereceği bildirildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

AB Konseyi’nin Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların daha fazla gevşetilip gevşetilmeyeceğini ilerleyen süreçte değerlendireceği belirtildi. Ülkedeki gelişmelerin yakından izleneceği ve bu çerçevede ek adımların değerlendirileceği kaydedildi.

Öte yandan, Beşşar Esed rejimine yönelik kimyasal silah kullanımı, yasa dışı uyuşturucu ve silah ticareti gibi alanlardaki AB yaptırımlarının yürürlükte kalmaya devam ettiği vurgulandı. Alınan yeni kararların yasal düzenlemelerinin ise AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği aktarıldı.

AB’NİN SURİYE YAPTIRIMLARI

AB, Suriye’ye yönelik yaptırımlarını 2011 yılında iç savaşın başlamasıyla birlikte uygulamaya koymuştu. Bu kapsamda, rejimle bağlantılı üst düzey yetkililer ve insan hakları ihlallerinden sorumlu görülen kişilere yönelik seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel yaptırımlar getirilmişti.

Ayrıca, Suriye’nin ekonomik yapısına darbe vurmak amacıyla petrol ithalatına sınırlamalar getirilmiş, çift kullanımlı askeri ve sivil malzemelerin ihracatı kısıtlanmıştı. Altyapı projelerine ve finans sektörüne yönelik yaptırımlar da bu süreçte devreye sokulmuştu.

Yeni kararlarla bazı sektörlerde yaptırımların gevşetilmesine rağmen, Esed rejimine yönelik geniş kapsamlı kısıtlamaların devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA