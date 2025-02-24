Marsilya’da Rus Konsolosluğu’na Saldırı! Moskova'dan Çarpıcı Hamle

Fransa’nın Marsilya kentindeki Rusya Konsolosluğu’nda meydana gelen patlamanın terör saldırısı olabileceği iddia edildi.

Marsilya’da Rus Konsolosluğu’na Saldırı! Moskova'dan Çarpıcı Hamle

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, olayın "tamamen terör saldırısı izlerini taşıdığını" belirterek, Fransız yetkililerden kapsamlı bir soruşturma talep ettiklerini açıkladı.

Fransız polisi, konsolosluğun çevre duvarına iki patlayıcı fırlatıldığını doğrularken, üçüncü bir patlayıcının infilak etmediğini bildirdi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmazken, olayın Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarının üçüncü yılına denk gelmesi dikkat çekti. Fransız medyası, patlayıcıların molotofkokteyli olduğunu ve konsolosluk bahçesine düştüğünü aktardı.

Moskova, Fransa’dan saldırıya ilişkin hızlı bir soruşturma yürütmesini ve Rus diplomatik misyonlarının güvenliğinin artırılmasını talep etti. Olayın failleri henüz belirlenemezken, yerel polis çalıntı bir aracı incelemeye aldı. Rusya’nın Dış İstihbarat Servisi (SVR), kısa süre önce Ukrayna hükümetinin Moskova’nın diplomatik misyonlarına saldırılar düzenleyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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