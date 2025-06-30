Bir Tarafta Yaz, Bir Tarafta Kış... Meteoroloji'den Yağış ve Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Orta ve Doğu Karadeniz’in büyük bölümünde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, ayrıca Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinde yerel yağışların etkili olması bekleniyor. Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum’un kuzeyi ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülebilir.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normallere yakın, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklık değişimlerine bağlı sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Rüzgarın ise Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in yüksek kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlerden kuvvetli esmesi, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle fırtına riski olan bölgelerde çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde Güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi