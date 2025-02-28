Bahçeli ile Babacan Arasında Kritik 'İmralı' Görüşmesi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi geçekleştirdi. İki lider, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın "silah bırakma ve örgütü feshetme" çağrısı ile ilgili konuştu.

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Bahçeli ile Babacan Arasında Kritik 'İmralı' Görüşmesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, geçirmiş olduğu ameliyat sonrası geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletmek üzere aradı.

Telefon görüşmesinde iki liderin, terör örgütü PKK’nın silah bırakarak varlığını feshetmesiyle ilgili Abdullah Öcalan'ın çağrısına dair görüşlerini birbirleriyle paylaştıkları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrı sonrası terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen adım dün geldi. Öcalan, Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" adı verilen basın açıklamasını paylaştı. Örgüt lideri açıklamasında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Devlet Bahçeli Ali Babacan Abdullah Öcalan
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