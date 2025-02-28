DEM Parti'den Öcalan'ın Tarihi Çağrısının Ardından Yeni Açıklama

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından dün çağrısını iletti. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi. DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama geldi.

Doğan, "PKK kararını verecektir, çağrı onlara yönelik" ifadelerini kullandı. Doğan ayrıca PKK'nin hedefleri konusunda, "PKK ulus-devlet istemiyor, bu açık bir şey" diyerek, "Kürt meselesi bir kimlik meselesidir, sadece kültürel haklarla sınırlandırılamaz" şeklinde konuştu.

Sürece ilişkin herhangi bir yasal zemin olmadığına dikkat çeken Doğan, "Bu bir tehlike. Kanuni bir değişiklik şart" dedi. Doğan, süreçle ilgili net bir yol haritası olmadığını da sözlerine ekledi.

Doğan, "Biz DEM Parti olarak Öcalan'ın çağrısından memnunuz ve destekliyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi