DEM Parti'den Öcalan'ın Tarihi Çağrısının Ardından Yeni Açıklama

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısının arından DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, sürece ilişkin herhangi bir yasal zemin olmadığına dikkat çekerek, "Kanuni bir değişiklik şart" ifadelerini kullandı. Süreçle ilgili net bir yol haritası olmadığını da belirten Doğan, "Şu ana kadar bize aktarılan herhangi bir yol haritası yok" dedi.

DEM Parti'den Öcalan'ın Tarihi Çağrısının Ardından Yeni Açıklama

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından dün çağrısını iletti. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi. DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama geldi.

Doğan, "PKK kararını verecektir, çağrı onlara yönelik" ifadelerini kullandı. Doğan ayrıca PKK'nin hedefleri konusunda, "PKK ulus-devlet istemiyor, bu açık bir şey" diyerek, "Kürt meselesi bir kimlik meselesidir, sadece kültürel haklarla sınırlandırılamaz" şeklinde konuştu.

Sürece ilişkin herhangi bir yasal zemin olmadığına dikkat çeken Doğan, "Bu bir tehlike. Kanuni bir değişiklik şart" dedi. Doğan, süreçle ilgili net bir yol haritası olmadığını da sözlerine ekledi.

Doğan, "Biz DEM Parti olarak Öcalan'ın çağrısından memnunuz ve destekliyoruz" dedi.

İmralı'nın Çağrısına DEM Parti’den İlk Değerlendirme: Dikkat Çeken 'Kayyım' Vurgusuİmralı'nın Çağrısına DEM Parti’den İlk Değerlendirme: Dikkat Çeken 'Kayyım' VurgusuGüncel

ABD’den 'Silah Bırakma' Çağrısına Destek: Önemli Bir GelişmeABD’den 'Silah Bırakma' Çağrısına Destek: Önemli Bir GelişmeDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
PKK Abdullah Öcalan DEM Parti Devlet Bahçeli
Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor: Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yağ Yakacaksınız Antioksidan Deposu, Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yaktırıyor
Yeniden Refah MHP'nin Telefonunu Neden Açmadı? Erbakan'dan İlk Açıklama Geldi Yeniden Refah MHP'nin Telefonunu Neden Açmadı? Erbakan'dan İlk Açıklama Geldi
MEB'den Harem-Selamlık Çanakkale Gezisi: Meclis Gündemine Taşındı MEB'den Harem-Selamlık Çanakkale Gezisi
Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor? Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
ÇOK OKUNANLAR
EFT ve Havalede Yeni Dönem Yarın Başlıyor: IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak
Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü? Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü?
Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya Çıktı Ekranlara Neden Veda Ettiği Ortaya Çıktı
Ekrem İmamoğlu 14 Kişi İçin Harekete Geçti, 'Sahte Diploma' İddialarına Dava İmamoğlu 14 Kişi İçin Harekete Geçti, 'Sahte Diploma' İddialarına Dava
Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' İddiası: Masasında Hangi Seçenekler Var? Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' İddiası: Masasında Hangi Seçenekler Var?