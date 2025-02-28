MEB'den Harem-Selamlık Çanakkale Gezisi: Meclis Gündemine Taşındı

MEB'in Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak olarak 110 bin öğrenciyi götürmeyi planladığı Çanakkale gezisinde skandal bir karara imza atıldı. Öğrencilerin kız-erkek olarak ayrılması gündeme bomba gibi düşerken, CHP'li Suat Özçağdaş konuyu Meclis gündemine getirdi.

Esma Karayel Esma Karayel
MEB'den Harem-Selamlık Çanakkale Gezisi: Meclis Gündemine Taşındı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklığında 110 bin öğrenciyi götürmeyi planladığı Çanakkale gezisine, erkek ve kız öğrencilerin ayrı ayrı gönderileceği iddiaları Meclis gündemine getirildi.

CHP İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde “Çanakkale gezisinde çocuklarımızın kız ve erkek olarak yan yana olmasından rahatsızlık duyan bakanlık görevlileri kimlerdir, bu rahatsızlıklarının sebebi nedir?” sorusunu sordu.

BAKAN TEKİN'E 5 SORU

CHP’li Özçağdaş, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderdiği yazının ekleri incelendiğinde öğrencilerimizin Çanakkale gezisine kız ve erkek ayrı ayrı gönderileceği tespit edilmiştir” ifadelerini kullandığı önergesinde, şu sorulara yer verdi:

1. Çanakkale gezisine öğrencilerimizin kız ve erkek olarak ayrı gruplar halinde götürülecek olmasının gerekçesi nedir?

2. Çanakkale gezisinde çocuklarımızın kız ve erkek olarak yan yana olmasından rahatsızlık duyan bakanlık görevlileri kimlerdir, bu rahatsızlıklarının sebebi nedir?

3. Yasal düzenlemelerimizde karma eğitim esas olmasına, okullarda da buna dayalı eğitim-öğretim faaliyeti yapılmasına rağmen düzenlenecek olan Çanakkale gezisinde çocuklarımızın özellikle ayrıştırılmasının gerekçesi nedir?

4. Öğrencileri kız ve erkek olarak ayrıştıran sorumlular hakkında inceleme-soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa bunun nedeni nedir?

5. Milli Eğitim Bakanı olarak karma eğitime karşı mısınız?

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Kaynak: Haber Merkezi

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