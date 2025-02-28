Özgür Özel'den İmralı Süreciyle İlgili Flaş İddia

Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte, ziyaret sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, DEM Parti Heyeti'nin gerçekleştirdiği İmralı ziyareti sonrasındaki gelişmelere ilişkin de konuştu. Özel "Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir iş bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş" dedi.

Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

İki parti olarak çok yönlü saldırılar içindeyiz. Büyük mücadelenin içine hep birlikte gireceğiz. Siyasetin dilini çirkinleştirmeyen Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’i yeniden anıyorum.

Biz CHP olarak tarihsel tutarlığımızı sürdürüyoruz. Bir sorun var mı ülkede var. Erdoğan’ın geçmişte söylediklerini terk edip söylemesi ile Kürt sorunu çözülmüyor. Bir çalışma gerekli başı sonu demokratikleşmektir.

Bir yandan bir yıldan aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız, yapılan görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak, sizin bilginizle de. Sonra millete bir şeyler oluyor, kendiliğinden oluyor. Sayın Bahçeli de güzel konuştu. Ben bir şey demiyorum, benimle ilgisi yok. Olursa sahiplenirim, iyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak durayım. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir iş bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş.

Şehit ailelerinin rıza alınmalı onları rahatsız edecek işlere girilmemesi çok önemli. 2025 yılında bir iktidar partisinin milletin aklıyla alay etmesini doğru bulmuyorum. Yapılan görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili 4 kişilik bir ekip eşlik etmeli, dakika dakika haberimiz olmalı. Bu millet zekası hafife alınacak bir millet değil. Bir işi yapacaksan cesaretini göstereceksin.

Bu sürecin tam göbeğindesiniz. Samimiyet, şeffaflık olacak. Kimse kimseyi kandırmasın. Efkan ala havada gezip inmekle olmuyor bu iş. Durum netleşene kadar uçakta beklemek olmaz. Bu insanların yararına, Kan akmayacaksa, şehit olmayacaksa, terör belasından kurtulacaksa, barış gelecekse, Kürtler bu sorunlardan kurtulacaksa biz orada varız.

Erdoğan’ın gizli ajanda pazarlıklarının korkak şekilde izleyip buradan avantaj çıkarsa demesini samimiyetsiz buluyoruz.

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MASADA YOK'

Türkiye’nin sorununun demokratikleşme olduğunu söylemiştik. Mevcut yasalara ve anayasa uyum önemli. Mesele al ver pazarlığına dönüşmüş. Erdoğan’a bir şey verip bir şey almak pazarlıkvari olur. Heyete karşı olacağımızı söylemiştik. Anayasa değişikliğinin olmayacağını net şekilde ifade etmişti.

Binali Yıldırım kafaları karıştırmasın, bu işler yasal düzenleme ile götürülmelidir. Bu ülkede bir daha kan akmayacaksa biz varız

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Kaynak: Haber Merkezi