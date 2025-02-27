İmralı'nın Mesajına Dikkat Çeken Değerlendirme: 'Bir Özeleştiri Metni'

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüştü. Heyet, görüşmenin ardından Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan çağrısında, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli" dedi.

'ÖZELEŞTİRİ METNİ'

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, tv100 özel yayınında İmralı’nın mesajını değerlendirdi. Mesajı bir 'özeleştiri' olarak okuduğunu ifade eden Kaynak'ın değerlendirmeleri şöyle: “Bütün metni bir özeleştiri metni olarak okudum. Devletle ilgili daha önceki eleştirilere girmiyor. ‘200 yıldır bu topraklar üzerinde oyun oynanıyor’ diyor. Yani emperyalistlerin oyunları deniyor.

'YENİ BİR CUMHURİYET KURMAKTAN BAHSETMİYOR'

İkincisi örgütün sosyalist bir hareket olarak başlayan bir örgütün nasıl milliyetçi savruluş içine girdiğini söylüyor. Ayrıca aşırı milliyetçi deniyor üstelik ve bunu savruluş olarak tanımlıyor. Aslında örgütün duruşunu beğenmediğini söylüyor. Bundan dolayı Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını beraber kuracağız diyor. Yeni bir Cumhuriyet kurmaktan bahsedilmiyor.”

Kaynak: tv100