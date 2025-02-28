Bakan Göktaş’tan Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Taziye Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Bakan Göktaş’tan Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Taziye Ziyareti

İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Bakan Göktaş’tan Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Taziye Ziyareti - Resim : 1

15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’yi beş yerinden bıçaklayarak öldüren iki saldırgan B.B. ile U.B. yakalanarak tutuklanmıştı.

Bakan Göktaş’tan Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Taziye Ziyareti - Resim : 2

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TAZİYE ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı X üzerinden bir fotoğraf paylaşan Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da vahşice hayattan koparılan evladımız Ahmet Mattia Minguzzi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailemizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Ahmet Mattia evladımızın mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.

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Kaynak: Haber Merkezi

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