Mattia Ahmet Minguzzi Canice Katledilmişti: Acılı Baba O Anları İzleyemiyor

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı ailesi adalet istiyor. Türkiye'yi yasa boğan ölümün ardından konuşan acılı baba İtalyan şef Andrea Minguzzi, evladının hayattan koparıldığı o anlara ilişkin kamera görüntülerini hala izleyemediğini söyledi.

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Türkiye, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle derinden sarsıldı.

Kahreden olay 24 Ocak'ta Kadıköy'deki Bit Pazarı'nda meydana geldi. 14 yaşındaki Mattia Ahmet başına geleceklerden habersizce arkadaşlarıyla alışveriş yapmak üzere pazarın yolunu tuttu.

Mattia Ahmet, tezgahların arasında dolaşırken 15 yaşındaki B.B. isimli caninin "Çok yakışıklısın" diye laf atmasıyla şaşırdı. Mattia Ahmet, buna karşılık olarak "Pardon kardeşim" diye yanıt verdi ve olay yerinden ayrıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi Canice Katledilmişti: Acılı Baba O Anları İzleyemiyor - Resim : 1

BİRİ BIÇAKLADI, DİĞERİ YERDE TEKMELEDİ

Ancak kısa bir süre sonra B.B. ve arkadaşı U.B. yeniden Ahmet'in karşısına çıktı. B.B. yanında taşıdığı bıçağıyla aniden Ahmet'e saldırmaya başladı. Çocuk aldığı darbeler sonucu kanlar için yere yığıldı. O esnada U.B. de yaralı Ahmet'i tekmelemeye başladı.

14 GÜN DAYANABİLDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi yoğun bakıma alındı. Minguzzi 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mattia Ahmet Minguzzi Canice Katledilmişti: Acılı Baba O Anları İzleyemiyor - Resim : 2

SABIKALARI KABARIK

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

İki cani, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mattia Ahmet Minguzzi Canice Katledilmişti: Acılı Baba O Anları İzleyemiyor - Resim : 3

KAHREDEN DETAY!

Mattia Ahmet'in ölümü büyük yankı uyandırdı. Dehşet anlarının ise kamera görüntüleri ortaya çıktı. NTV'ye konuşan İtalyan şef Andrea Minguzzi oğlu Mattia Ahmet'in ölümüne yol açan o saldırının görüntülerinin izleyemediğini söyledi. Acılı baba, "Ben gerçekten, hiç bakmıyorum. Hala şu videoya bakmadı mesela. Herkes gördü, bir tek babası görmedi o videoyu. Çünkü yapamıyorum" dedi.

Acılı baba İtalyan şef Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar çocuklarını hayattan koparan katillerin en ağır cezayı almalarını istiyor.

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Kaynak: NTV

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